ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ

'ಬೆಂಗಳೂರು': 'ತಾರತಮ್ಯದ, ಅಮಾನವೀಯ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರಾದವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯು 'ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು' ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಜನ ಚಳವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ' ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಹಾಗೇ ಇದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 24ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕಡುಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಬಹಳ ದೂರವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿಸಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ತೊರೆಯುವ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು. 'ತಾತ್ವಿಕತೆ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೇಖಕರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕವಿತೆ, ಕಥೆ, ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ನೀಡಿ, ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ, ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ತಾರತಮ್ಯ ಮೀರಿದ ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಿರುವ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. 'ಜನ ಚಳವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸವಾಲುಗಳು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಮರ್ಶಕ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಸಾಜಿ, 'ಚಳವಳಿ ಜತೆಗಿನ ಆಳವಾದ ನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬರಹ ಹಾಗೂ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಲೇಖಕರು ಕಲಿಯುವ, ಲೇಖಕರಿಂದ ಚಳವಳಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಘಟನೆಯ ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ, 'ಸಂಘಟನೆಯು ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಘಟನೆಯ ಆಶಯ' ಎಂದರು. 'ಜಾಗತಿಕ ಜನ ಚಳವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ' ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಎಂ. ಗಾಜನೂರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಲೇಖಕಿ ಎಚ್.ಎಲ್. ಪುಷ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.