‎ನಾಡಿನ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮಾಡಲಾಗದ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೀಗ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾಡಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.

ನಗರದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲೆಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ 48 ದಿನಗಳ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಡಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಅದು ನಾಡಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಭಾರಿ'

ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗ್ರಾಮಗಳಿಗಾಗಲಿ ಹೋದರೂ ಹಿರಿಯರು, ತಾಯಿಂದಿರರು ಮತ್ತು ಯುವಕ ಮಿತ್ರರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಾಸಕ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಠಾಧೀಶರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದಷ್ಟೇ ಗೌರವ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನೂ ನಮಗೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದಾರ ನೆರವು'

ನಾಡಿನ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ, ಬಡವರು, ದೀನದಲಿತರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಠ-ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ, ಗುಡಿ-ಗೋಪುರಗಳಿಗೂ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ ಎಣಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ರೈತರು, ಬಡವರು, ಶ್ರಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಿದ್ದು ಅನುಕರಣೀಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ'

ಎಲೆಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರುತ್ಥಾರಕ ಡಾ. ಎನ್. ನಂಜುಂಡೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜೋಳರ ಕಾಲದ ಶ್ರೀನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಮಗ ವಿಜಯೇಂದ್ರರವರು ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ₹25 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಚ್ಯುತಿಯಾಗದಿರಲಿ'

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಚಂದ್ರವನ ಆಶ್ರಮದ ಬೇಬಿ ಮಠದ ಡಾ. ತ್ರಿನೇತ್ರ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜನರು ಪ್ರೀತಿ, ವಿ