ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪದ ಯುವತಿ: ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ– ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದುವೆಗೆ ಯುವತಿ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದ ಯುವಕ, ಮರಣಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್(23) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವಕ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಯುವತಿಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಜತೆಗೆ ಮದುವೆಗೆ ನಿರಾಕರಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಮನನೊಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮರಣಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಮೃತ ಯುವಕನ ಪೋಷಕರು, ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.