ಪಿಯು ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಐದು ಕೃತಿ: ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಅಮನ ಜೆ.ಕುಮಾರ್‌ ಸಾಧನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಅಮನ ಜೆ. ಕುಮಾರ್ ಅವರ 5ನೇ ಕೃತಿ 'ದಿ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್' ಕೃತಿಯನ್ನು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ದಿ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕವನಗಳು ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿವೆ. ಅನುಭವ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಕೃತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಮತ್ತು ಸಾನೆಟ್ಗಳ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಮನ ಕವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ 'ಇಕೋಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್', 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಮಿಡ್ಸ್ಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್', 'ಗ್ಯಾಲೊರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೀಸ್' ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 'ಲಫ್ಝೋಂನ್ ಕಿ ಮೆಹ್ಫಿಲ್' ಹಿಂದಿ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಿಂದ, ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ವಂಡರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಕವಯಿತ್ರಿ ಎಂಬ ಗೌರವ, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನೋಬಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕವನ ರಚಿಸಿದ ಕವಯಿತ್ರಿ ಗೌರವ (2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 337 ಕವನ) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.