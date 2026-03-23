ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್–2026 ಕುರಿತು ಮಾರ್ಚ್‌ 24ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇರಾ ಯುವ ಭಾರತ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್–2026 ಕುರಿತು ಮಾರ್ಚ್ 24ರಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವರು ಎಂದು ಮೈ ಭಾರತ್ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 24ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದಲೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ. 11.30ಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಸಿಂಧ್ಯ, ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೂಡೇ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ, ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದರು.