ಬೀದರ್‌ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ

ಬೀದರ್: ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಹೊಸ ಚುನಾಯಿತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದ ವರೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಅವಧಿ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಪಾಲಿಕೆ ರಚಿಸಿ, ಆರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ 16 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬೀದರ್ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 35 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹಂಗರಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು.