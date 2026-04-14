ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar

ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ

ವಿವಿಧೆಡೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 12:50 IST
Last Updated : 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 12:50 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಶ್ವಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ದಾರ್ಶನಿಕ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. –ಈಶ್
ಈ ದೇಶದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌. ಸೂರ್ಯ,‌ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಹೆಸರು ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಸದಾ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರು.
–ರಹೀಂ ಖಾನ್‌, ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ‌ ಪರಿವರ್ತನೆ‌.
–ಡಾ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕೆ. ಬೆಲ್ದಾಳೆ, ಶಾಸಕ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ‌ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ‌‌ ಬೇಕಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಜೀವಂತ ಸಂವಿಧಾನ.
–ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
BidarAmbedkar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT