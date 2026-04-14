ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ

<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಆಯಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದಲಿತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಪಂಚಶೀಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. </p><p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಷ್ಟೇ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಪ್ರತೀಕ. ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಎಂಥದ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. </p><p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾಗದೇ ಸಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಮಾನತೆ, ಮೌಢ್ಯತೆ, ಕಂದಾಚಾರ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p><p>ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಬಂಧುತ್ವ ಬಹಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಹೋದರತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ವರ್ಗಭೇದ, ವರ್ಣಭೇದ, ಲಿಂಗಭೇದವಿದೆ. ಹಿಂಸೆ, ದ್ವೇಷವಿದ್ದು, ಮಾನವೀಯತೆ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದರು.</p><p>ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿ, ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ದಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆದರ್ಶ ಸದಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ನೀಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಿರೀಶ್ ಬದೋಲೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಮುಕುಲ್ ಜೈನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತರಾವ್ ಚಿಮಕೋಡೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ ಅರಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗೇಶ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಈಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ, ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬೆಲ್ದಾರ, ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಸ್ವಾನ್, ಮಹೇಶ ಗೋರನಾಳಕರ್, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಳಗೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸೋನಾರೆ, ಸಂಜಯ ಜಾಗಿರದಾರ, ವಿನೋದ ಅಪ್ಪೆ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಪಂಡಿತ ಚಿದ್ರಿ, ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಪತರಾವ ದೀನೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ನೀಲಕಟ್ಟೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ವಾಘಮೊರೆ, ಅಭಿ ಕಾಳೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ಬನ್ನೂರ, ಡಾ.ಕಾಶಿನಾಥ ಬೆಲ್ದೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p> .<div><blockquote>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಶ್ವಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ದಾರ್ಶನಿಕ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. –ಈಶ್</blockquote><span class="attribution"></span></div>.<div><blockquote>ಈ ದೇಶದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೂರ್ಯ,ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಸದಾ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರು. </blockquote><span class="attribution">–ರಹೀಂ ಖಾನ್, ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ</span></div>.<div><blockquote>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಪರಿವರ್ತನೆ. </blockquote><span class="attribution">–ಡಾ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕೆ. ಬೆಲ್ದಾಳೆ, ಶಾಸಕ</span></div>.<div><blockquote>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಜೀವಂತ ಸಂವಿಧಾನ. </blockquote><span class="attribution">–ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ</span></div>. <p><strong>ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong></p><p>ಧಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಗರದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p><p>ದಲಿತರಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೋರಾಟ, ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಭೇಟಿ, ಮುಂಬೈನ ಮನೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಾಷಣ ಹೀಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಕಪ್ಪು–ಬಿಳುಪಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p><p><strong>ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ</strong></p><p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳು, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p><p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಂತೂ ಐದಾರೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಗರದ ನೌಬಾದ್, ಚಿದ್ರಿ, ನಾವದಗೇರಿ, ಗುಂಪಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹಣ್ಣು ಸಹ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p><strong>ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ</strong></p><p>ಮುಹಮುಮ್ಮದ್ ಅಲಿಮುದ್ದೀನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಗರದ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಯ ನೂರು ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಅನೇಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದು, ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p><strong>ಬುದ್ಧ, ಭೀಮ ಗುಣಗಾನ</strong></p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ, ಭೀಮರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕಲಾವಿದರು ಬುದ್ಧ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬದುಕು, ತತ್ವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರು. </p><p><strong>ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳದಿಂದ ಪರೇಡ್</strong></p><p>ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳದ ಪರೇಡ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಶ್ವೇತ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ವರ್ಣದ ಉಡುಪು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ</strong></p><p>ಬೀದರ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಜನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಅಭಿಮಾನ ಮೆರೆದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಿನವಿಡೀ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ರಾಶಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿತು. ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. </p><p><strong>135ನೇ ಜಯಂತಿಗೆ 135 ಕೆಜಿ ಕೇಕ್</strong></p><p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 135 ಕೆಜಿ ಗಾತ್ರದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ನೀಲಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.