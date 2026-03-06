<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ಬೀದರ್ ನಗರದಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೂರ್ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ಇತರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಮನಿ ಮನೆತನದ ಹಲವು ಅರಸರ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಬೀದರ್ ನಗರದಿಂದ ಅಷ್ಟೂರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಥೇಟ್ ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಳಗುಮ್ಮಟದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋರಿಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅಂದಿನ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅರಸರು, ಹಿಂಸಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ರಾಜನ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಆ ಸಮಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಗುಂಬಜ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p><p>ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಯಿಂದ ತುಸು ದೂರದಲ್ಲೇ ಈ ಗುಂಬಜ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಗುಂಬಜ್ಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂತಹವರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಈ ಗುಂಬಜ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವೂ ಹೌದು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಗುಂಬಜ್ಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ನಡೆದಿದೆ.</p><p><strong><br>ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ</strong></p><p>ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದು. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗುಂಬಜ್ಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಾಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವಾಗಲಿ ಇವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗುಂಬಜ್ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಪೊದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಇತಿಹಾಸ ವಿವರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಸ್ಮಾರಕಗಳೆನ್ನಬಹುದು.</p><p><strong>ಯಾರ್ಯಾರ ಸಮಾಧಿಗಳಿವೆ..?</strong></p><p>ಬಿದರಿ ಕಲೆಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತಂದ ಹಿರಿಮೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಎರಡನೇ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಬಹಮನಿ ಅರಸ ಅಹಮದ್ ಶಹಾ ಅಲಿ ವಲಿಯ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್. ಅಷ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಹಮದ್ ಶಹಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಬಿದ್ದ ಹುಮಾಯೂನ್ನ ಸಮಾಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಗೋರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಮೂದ್ ಗಾವಾನ್ ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಗಾವಾನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>ಬಹಮನಿ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಿ ಅರಸನೆಂದರೆ ಹುಮಾಯೂನ್. ಹಿಂಸಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಈತ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ. ಈತನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹುಮಾಯೂನ್ ಬೀದರ್ನ ಮೂರನೇ ಅರಸ. ಅಷ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಮನಿ ಅರಸರ ಗೋರಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಗುಂಬಜ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಹುಮಾಯೂನ್ನ ಗೋರಿ. ಇನ್ನು, ಇದರ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೇ ‘ಲೋಕದ ಒಡತಿ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಹುಮಾಯೂನ್ನ ಪತ್ನಿ ನರ್ಗೀಸ್ ಬೇಗಂ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಈಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಹುಮಾಯೂನ್ ತನ್ನ ಸಾವಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ ರಚಿಸಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನರ್ಗೀಸ್ ಬೇಗಂಗೂ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ. ಎಂಟು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಗ ನಿಜಾಮ್ ಶಹಾನನ್ನು ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ನರ್ಗೀಸ್ ಬೇಗಂ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. 11 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ನಿಜಾಮ್ ಶಹಾನಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಸ ಅಸುನೀಗಿದ. ಅದು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾನನ್ನು ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರೆಸಿದಳು. ಎರಡನೇ ಮಹಮೂದ್ ಶಹಾನ ಗೋರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದೆ.</p> <p><strong>ಸಂದಲ್ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೂರ್ ಸಜ್ಜು</strong></p><p>ಅಷ್ಟೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶಾ ವಲಿ ಬಹಮನಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ 609ನೇ ಸಂದಲ್ ಶರೀಫ್ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಗುರುವಾರ( ಮಾ. 5) ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾ. 15ರ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ.</p><p>ಹಜರತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹ್ಮದ ಶಾ ವಲಿ ಬಹಮನಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುಮ್ಮಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದಲ್ ಶರೀಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾ. 10ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಕಲಾಂ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹೋತ್ಸವ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ವಲಿಯವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಚಾದರ್ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಲಾಂ ಪಠಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ್ ಮತ್ತು ಮುತುವಲ್ಲಿಯಾದ ಸುಲ್ತಾನ ಖಲೀಲ್ ಶಾಹ ಬಹಮನಿ (12ನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು) ಅವರಿಂದ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಮಾ. 13ರಂದು ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಹೂವಿನ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಯ ಚಾದರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾ. 14ರಂದು ಸಂಜೆ ಮದ್ದು ಸುಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಾ. 15ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ನಂತರ ಗುರುಗಳು ವಾಪಸ್ ತೆರಳುವರು. ಜಂಗಮರು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು.</p>.ಒಳನೋಟ | ವನ್ಯಜೀವಿಗೆ ಉರುಳಾದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು\n