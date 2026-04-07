ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ: ಶಾಂತಿಸಭೆ

ಔರಾದ್: ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ದಿನೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಏ.14 ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂತಪೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ದಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಪ್ರೊ. ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಧನರಾಜ ಮುಸ್ತಾಪುರ, ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ (ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ) ಸತೀಶ್ ವಗ್ಗೆ, ಮುಖಂಡ ವಿಲಾಸ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಗಣಪತರಾವ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಜುಕುಮಾರ ಲಾಧಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೊನ್ನೆಕೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>