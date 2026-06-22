ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಔರಾದ್: ‘ಸಮ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನ್ನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಡೋಣಗಾಂವ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ‘ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ’ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಶನಿವಾರ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿರುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಸಮಾವೇಶ ಯಾರ ವಿರೋಧಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಂಕರಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದು–ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂಧು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವತ್ತಾ ಸಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಸಮಾವೇಶ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮೋದಿ, ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ, ವೈಜಿನಾಥ ಬುಟ್ಟೆ, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ದೇಶಮುಖ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಗುರುನಾಥ ವಡ್ಡೆ, ಧನರಾಜ ರಾಗಾ, ಗುರುನಾಥ ದೇಶಮುಖ, ಬಸವರಾಜ ನಿಟ್ಟೂರೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವಲ್ಲೆಪೂರೆ, ಶಿವರಾಜ ಶೆಟಕಾರ, ಶಿವಾಜಿ ಬೋಗಾರ, ಅಶೋಕ ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಹಳ್ಳೆ, ಆನಂದ ದ್ಯಾಡೆ, ಅಮರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಅಂಬಾದಾಸ ನೇಳಗೆ, ಅನಿಲ ಮೇತ್ರೆ, ಮಂಜು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-33-152404130</p>