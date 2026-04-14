‘ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವಗಳು ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ’

ಔರಾದ್: 'ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕಲಾರ ಬಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ 73ನೇ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿಪ್ಪಳಗಾವೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಸವತತ್ವ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುಲ್ಫಾವತಿ ಜೀರ್ಗೆ ಬಸವ ಧ್ವಜ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನೀಲಮ್ಮ ಮಜಗೆ ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾರಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಸತೀಶ ಮಜಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>