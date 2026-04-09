ಔರಾದ್ ಧರಿ ಹನುಮಾನ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ: ಓರ್ವ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಔರಾದ್ (ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ): ಬೀದರ್—ಔರಾದ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಧರಿ ಹನುಮಾನ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ತಡ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಇತರೆ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ ಕೂಡ್ಲೆ (40) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮುಚಳಂಬೆ, ಸಂಜುಕುಮಾರ ತೊಗರಗೆ, ಗುಂಡಮ್ಮ ದುಬಲಗುಂಡೆ, ಸುರೇಖಾ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಧರಿ ಹನುಮಾನ ಬಳಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಐ ದಿನೇಶ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.