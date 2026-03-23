ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಮನ್ಮಥಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ

ಔರಾದ್: ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾದರೂ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ವ್ಯಯವಾದರೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ ಜನ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 5 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ತೇಗಂಪೂರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ತರುವ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಔರಾದ್ಗೆ ನೀರು ತರುವ ಸುಮಾರು ₹30 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಾಗಿ ₹5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ವ್ಯಯವಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಬರದ ಬವಣೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಾರದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐದು ದಶಕದಿಂದಲೂ ವಜ್ಜರ್ ಬಾವಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೂ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಾರ್ಡ್-2ರ (ಖೂಬಾ ಗಲ್ಲಿ) ಮಹಿಳೆಯರು ಈಚೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗೋಳು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ತೇಗಂಪೂರ ಹಾಗೂ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಗಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲ ಕಡೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಖರೀದಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು.

'ಸಂಬಂಧಿತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು' ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಆಗ್ರಹ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ