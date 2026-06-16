ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ಔರಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ, 15 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
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