ಔರಾದ್ | ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

<p><strong>ಔರಾದ್</strong>: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವರಾಜ ರಾಠೋಡ ಅವರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದರೂ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸದ ಕಾರಣ ಜನರು ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಪಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಸುಕುಮಾರ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಪಿ.ದ್ಯಾಡೆ, ಬಸವರಾಜ, ಬಾಲಾಜಿ ದಾಮ, ಚೆನ್ನಬಸವ ಗಜರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚಿದ್ರೆ, ಸಾಗರ ಚಿದ್ರೆ, ನಾಗರಾಜ, ಅಂಬದಾಸ ನೇಳಗೆ, ನಾಗರಾಜ ಭಾಲ್ಕೆ, ಸುಭಾಷ ವಡಿಯರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-33-729866732</p>