ಔರಾದ್: ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಔರಾದ್:</strong> ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಲಗೈ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಔರಾದ್ ಬಂದ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ವೃತ್ತ (ಎಪಿಎಂಸಿ) ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿತು. ದಾರಿಯೂದ್ದಕ್ಕೂ ‘ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಲಗೈ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೀಸಲು ನೀತಿ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ರತ್ನದೀಪ ಕಸ್ತೂರೆ, ಪ್ರವೀಣ ಕಾರಂಜೆ, ಸಂಜುಕುಮಾರ ಲಾಧಾ, ಸುಭಾಷ ಲಾಧಾ, ಬಾಬುರಾವ ತಾರೆ, ಅಂಕುಶ ಗೋಖಲೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಲಗೈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಗೋರನಾಳಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂತೋಷ ಸಿಂಧೆ, ದಿನೇಶ ಸಿಂಧೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಂಬಳೆ, ತುಕಾರಾಮ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಸಾಗರ, ಆನಂದ ಕಾಂಬಳೆ, ಸುನೀಲ ಮಿತ್ರಾ, ಪ್ರಕಾಶ ಬಂಗಾರೆ, ಸಂತೋಷ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮಾರುತಿ ಜಗದಾಳೆ, ಸುನೀಲ ಭುಜಂಗ, ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕವಾಡ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ರಕ್ಷಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಬಂದ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅಂಗಡಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಿಪಿಐ ರಘುವೀರಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ವಾಸೀಮ್ ಪಟೇಲ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದರು.</p>