‘ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರ ಮನ-–ಮನೆಗೆ ತಲುಪಲಿ’

ಔರಾದ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆರ್ಕಷಕ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸುಮಾರು ₹15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಸವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬೈಲೂರು ಮಠದ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೂತನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, 'ಇದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರ ಧಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಸವ ಪರಂಪರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್, 'ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಧಾರ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಾವು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಪಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬೀದರ್ ರಂಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಲಿಂ. ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಔರದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತಪೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಣ್ಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರ ವಚನಗಳು ಪಠಿಸಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಾಗರ ಖಂಡ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಶರಣರ ವಾಣಿಯಂತೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಕ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ, ಹುಲಸೂರು ಶಿವಾನಂದ ಸಾಮೀಜಿ, ಸಾಯಿಗಾಂವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ ಧನ್ನೂರ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಶಂಕರ ಟೋಕರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಘಾಟೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾದೇವ ಮಿಠಾರೆ, ನಾಗಪ್ಪ ಮುಸ್ತಾಪೂರ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಧನರಾಜ ಮುಸ್ತಾಪುರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿಪ್ಪಳಗಾವೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಾರಮುಂಗಿ, ಪ್ರದೀಪ ಮಿಠಾರೆ, ಮಾರುತಿ ಗಾದಗೆ, ವೈಜಿನಾಥ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ವಚನ ಪುಸ್ತಕ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.