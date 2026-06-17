ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್ ಭೇಟಿ, ಸಾಂತ್ವನ

<p>ಔರಾದ್: ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿ ಈಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಹೋದರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜಿನಾಥ ಮೆತ್ರೆ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಜತೆ ತಾವಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂವರು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮದುವೆ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಚವಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ತೀರಾ ಕಡುಬಡವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ಊರಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜಿನಾಥ ಮೆತ್ರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಐವರು ಪುತ್ರಿಯರು ಜೂ.7ರಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಭವಾನಿ (17), ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ (14) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾರಾಯಣಗುಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-33-1108247266</p>