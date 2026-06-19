ಬಾರದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ: ಮುಗಿಲತ್ತ ಚಿತ್ತ

<p><em>ಮನ್ಮಥಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ</em></p>.<p>ಔರಾದ್: ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಾರದೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ 7ರ ನಂತರ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಹತ್ತತ್ರ ಎರಡು ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ರೈತರು ಮುಗಿಲು ಕಡೆ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್.20ರ ತನಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗದೆ ರೈತರು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭಾರ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಔರಾದ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಒಣಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಗೋವಿಂದ ಇಂಗಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಜೂನ್ 20ರ ತನಕ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಬಿತ್ತುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಬೆಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-33-1313854602</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>