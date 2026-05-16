ಔರಾದ್: ತಂಪೆರೆದ ಮಳೆ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು

<p>ಔರಾದ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ತಾಪದಿಂದ ಬಸವಳಿದ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದಿದೆ. ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸುಗಮವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಕೆಜಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರಿನ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ ಕಾರಣ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಮಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-33-954846484</p>