ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ; ಶಾಂತಿ ಸಭೆ

ಔರಾದ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗಳ ಆಡುವುದು ಬೇಡ. ಜನರಿಗೆ ನೀರು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಆದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಸಿಪಿಐ ರಘುವೀರಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾವರಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮಾಲೀಕರ ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇರುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀರು ಬಿಡಲು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕುಡಿಯವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ನೋಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಾಲಾಜಿ ಬೊಮಾಜೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬಾವಲಗಾಂವ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ಸಾವರಗಾಂವ್ಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮಾತು ಕೇಳಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಪೈಪ್ಪೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>