ಔರಾದ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಳಿ ಜೋಳದ ಮೇವಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತ ಸರ್ದಾರಸಾಬ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಮೇವು ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಧಗ ಧಗ ಉರಿದಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದವರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತ ಸರ್ದಾರಸಾಬ್ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ₹30 ಸಾವಿರದ ಮೇವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಜೆಸ್ಕಾಂನವರು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ತಂತಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>