ಔರಾದ್: ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಟೊಮೆಟೊ

ಔರಾದ್: ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ.

ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ (ಬಿ) ರೈತ ಶ್ರೀಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈಗ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ವಾರದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯದರೆ 20 ಕೆ.ಜಿಯ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ₹100 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣೆ, ಕೂಲಿ, ಕಮಿಷನ್ ಕಳೆದರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುದೆ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಶ್ರೀಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ.

'ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯುಎಸ್-440 ತಳಿಯ 500 ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಗಳು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಗಿಡ ತರಲು ₹5 ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೂಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ₹40 ರಿಂದ ₹50 ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಲಾಭದ ಮಾತು ದೂರ ಇರಲಿ, ಹಾಕಿದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರೈತ ರೆಡ್ಡಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಇದೇ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೈತುಂಬ ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಖಾನಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಖಾನಾವಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಗೂರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗೂ ಸರ್ಮಪಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರೈತ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ಕಲೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ರೈತರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹಾಕಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಬಾರದೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಇಂಗಳೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-33-833463355