ವಿಶ್ವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ: ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಗೌರವ

ಔರಾದ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ(ದೇ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಖಾಜಾ ಖಲೀಲ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸವಿತಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿರಾಜ್ ಬೇಗಂ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸದಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಸೀಮಾ ಬೇಗಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡ, ಇರ್ಫಾನಾ ಬೇಗಂ, ರಜೀಯಾ ಬೇಗಂ, ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಫುಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಫುಲೆ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡ, ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿರಾದಾರ, ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ, ರಹೀಮ್ ಶೇಕ್, ಶಫಿವುಲ್ಲಾ, ಓಂಕಾರ ಮೇತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಲು ಖಾನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಫುಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಸವ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-33-1030168522</p>