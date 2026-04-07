‘ಬಸವವಾಣಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ’

ಭಾಲ್ಕಿ: 'ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲವರೂ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಮ್ಮದಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಈದ್ ಸ್ನೇಹಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡದಂತೆ ಬದುಕಿದರೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವನು. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನಾರವ, ಇವನಾರವ ಎಂದೆನಿಸದೆ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮ ಎಂದೆನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಸವವಾಣಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಮೌಲಾನಾ ಜಲಾಲೋದ್ದಿನ್ ಖಾಸ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರವೇ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯೇಸು ನಿಲಯದ ಫಾದರ್ ಡೇವಿಡ್, ವಕೀಲ ಬಾಬುರಾವ್ ಗಾಮಾ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಂಜದ್ ಸಾಹೇಬ್, ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಸೀರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ನ ಬೀದರ್ ಸದಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನಿಝಾಮುದ್ದಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಮಹ್ಮದ್ ಎಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಗಾಝಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ವಂಕೆ, ಸೋಮನಾಥಪ್ಪ ಅಷ್ಟೂರೆ, ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಲಮಂಡಗೆ, ಅಂಬಾದಾಸ ಕೋರೆ, ಜಯರಾಜ ದಾಬಶೆಟ್ಟೆ, ಶೇಖ್ ಸಾಬೇರ್ ಪಟೇಲ್, ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹ್ಮದ್, ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ, ಶೇಖ್ ಮುದಸಿರ್, ಸಯ್ಯದ್ ಶರೀಫ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-33-901902071</p>