ಬೀದರ್: ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

'ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಅಸಮಂಜಸ ಹಾಗೂ ಅವಮಾನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸುನಿಲ್ ಸಂಗಮ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹಿರಿಯ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, 'ಚಪ್ಪಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ದೇವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ನಡೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.