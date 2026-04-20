ಸೋಮವಾರ, 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಬೀದರ್‌: ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಜಗತ್ತಿನ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 9:55 IST
Last Updated : 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 9:55 IST
ಬಸವಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ‌, ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹಾನ್‌ ನಾಯಕ.
ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಹೀಂ ಖಾನ್‌, ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ
