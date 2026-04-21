ಬಸವೇಶ್ವರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಜಯಂತಿ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಲಾಯಿತು. ಕಾಳಿಗಲ್ಲಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಶರಣ ಹರಳಯ್ಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶರಣರ ವೇಷಧಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರ, ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ವಾರದ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡದ ನೃತ್ಯ, ಕೋಲಾಟ, ಲಂಬಾಣಿ ನೃತ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಡೊಳ್ಳು, ಹಲಿಗೆ ವಾದನ, ಭಜನೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ, ತಂಡದವರು, ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಕ್ಕ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ, ಹುಲಸೂರ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿದ್ದಬಸವ ಕಬೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಜಿ.ಮುಳೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖೂಬಾ, ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಕುದರಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಲಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಗಟೆ, ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ ದುರ್ಗೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುರಕೋಟೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ಖೂಬಾ, ಅಶೋಕ ನಾಗರಾಳೆ, ಬಸವರಾಜ ಬಾಲಿಕಿಲೆ, ಈರಣ್ಣ ಹಲಶೆಟ್ಟೆ, ಬಸವರಾಜ ಕೋರಕೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೊದಲೂರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಿರಡೆ, ಸುನಿಲ ಹೊಳಕುಂದೆ, ಪುಷ್ಪಾ ಮಾಮಾ, ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಭುರಳೆ, ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಂಠಾಳೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬಹುತೇಕರು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ತಲೆಮೇಲೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆನ್ನಮೇಲೆ ಸ್ಕಾರ್ಪ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವಚನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಣಿದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260421-33-392363734