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ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ತಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ: ಗುಂಡುರೆಡ್ಡಿ ಕಮಲಾಪುರೆ

‘ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧವಿದೆ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 12:29 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 12:29 IST
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ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು: ಬಸವನಗೌಡ ಹರನಾಳ
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