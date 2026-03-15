ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚುನಾವಣೆ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ನಗರದಲ್ಲಿನ 75 ವರ್ಷ ಪೊರೈಸಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಚ ಸಮಿತಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 15 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಮತದಾನ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಸಂಜೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಸಮಿತಿಯು ಶರಣ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜಮೀನುಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 434 ಸದಸ್ಯ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳಗೊಂಡು 40 ಜನರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಯುವಕರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಣದಲ್ಲಿರುವವರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಗಟೆ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಹೊಳಕುಂದೆ, ಅಶೋಕ ನಾಗರಾಳೆ, ಈರಣ್ಣ ಹಲಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮೇಶ ಶೀಲವಂತ, ಕಲ್ಯಾಣರಾಯ ಶಿವಣಕರ, ಕಾಶಪ್ಪ ಸಕ್ಕರಬಾವಿ, ಗದಗೆಪ್ಪ ಹಲಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ದುರ್ಗೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲಾತೂರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಜಗದೀಶ ಮಠಪತಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಖೂಬಾ, ಜಗನ್ನಾಥ ಕನಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಧನರಾಜ ಚಂದನಕೇರೆ, ಡಾ.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ದಿಲೀಪಕುಮಾರ ಮಡ್ಡೆ, ನವಲರಾಜ ಶಿರ್ಸೆ, ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಮಾಮಾ, ಬಂಡೆಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಾ, ಬಸವರಾಜ ಬಾಲಿಕಿಲೆ, ಬಸವರಾಜ ಕೋರಕೆ, ಬಸವರಾಜ ತೊಂಡಾರೆ, ಬದ್ರಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಿರಡೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಂಜರಖೇಡೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುರಕೋಟೆ, ರವೀಂದ್ರ ಕೊಳಕೂರ, ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊಳಕುಂದೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ಚಿರಡೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಡ್ಡೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೊದಲೂರೆ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಸಾಲಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಕಟಗಿಮಠ, ಶಿವಪುತ್ರ ಔಸೆ, ಸುನಿಲ ರಾಯವಾಡೆ, ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಹೊಳಕುಂದೆ, ಸುರೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260315-33-1555379426