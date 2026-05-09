ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯೊಂದರ ಚಾಲಕನ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಮುಚಳಂಬ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಜೀಜಾಮಾತಾ ಶಾಲೆ ಎದುರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಿಪ್ಪರ್ ನಂ. ಎಂಎಚ್-46, ಸಿಎಲ್ 4632ನ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಆಗಿತ್ತು.

ಅದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೈಯದ್ ದಸ್ತಗಿರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಾಸ್ಮೀನ್ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್ ಆರ್.ಟಿ.ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕ ವಿಷ್ಣು ಕೇಂದ್ರೆ ರಾಯವಾಡಿ ಅವರ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದರು. ಸಿಪಿಐ ಅಲಿಸಾಬ್ ಅವರ ಆಗ್ರಹದಂತೆ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.

'ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಚಾಲಕನನ್ನು ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರನನ್ನಾಗಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ ಗುಂಟಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260509-33-1351872588