ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: 'ಸರ್ಕಾರದ ₹742 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದು ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ -ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾಕೃತಿಯ ಗುಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಶಿಲೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾಕೃತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಎತ್ತರದ್ದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಶರಣರು ರಚಿಸಿದ ವಚನಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ವಚನಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಸಂಸತ್ತು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈಗಾಗಲೇ ₹480 ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ₹250 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಶರಣಗ್ರಾಮ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ, ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಕುದರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಆಯುಕ್ತ ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಸಂಯೋಜಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಗಡ್ಡೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗಾದಾ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>