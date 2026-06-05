<p><em>ಮಾಣಿಕ ಆರ್.ಭುರೆ</em></p>.<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಲಾರಿಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಗರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತಿತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರುತ್ತಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಚೇರಿ ನಗರದಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣವಾಗಲಿ ಇತರೆ ಆಸರೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದೊಳಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಂಥ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಲವಾರು ಸಲ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಹಣ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೂ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂಥವರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ನಿಂತರೂ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಕೊಠಡಿಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕರಾದ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮುರ್ತುಜಾ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಲಾರಿ ಮತ್ತಿತರೆ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೈಯಬೇಕು. ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಗುರುಬಸವ ಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-33-959434774</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>