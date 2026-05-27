‘ಅರಿವು ಮೂಡಿದರೆ ಆಚರಣೆ ನಿಶ್ಚಿತ’

<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ‘ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಸವತತ್ವದ ಅರಿವು ಮೂಡಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬಸವಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಬಸವಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾಲ್ಕಿ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಂಥ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಬಸವತತ್ವ ನಿಷ್ಠೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಮತ್ತು ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಸದಲಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದುಶ್ಚಟ ಮತ್ತು ದುರ್ಗುಣ ಮುಕ್ತವಾದ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಲಾವಣ್ಯತಾಯಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಆಯುಕ್ತ ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ದುರ್ಗೆ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಸದಾನಂದೆ, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಶಿವಣಕರ್, ಜಗನ್ನಾಥ ಪತಂಗೆ, ಗೌತಮಬುದ್ದ, ನಂದೀಶ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸಂಗಮೇಶ ತೊಗರಖೇಡೆ, ಸಚಿನ್ ಕೌಟೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-33-218935428</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>