‘₹5 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಸರೂಪ’

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: 'ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸರೂಪ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹2.50 ಕೋಟಿ ಹಣ ಒದಗಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ₹2.50 ಕೋಟಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಉದಾತ್ತ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಸವಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುರು ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಏ.14 ರಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ, ಏ.15 ರಂದು ಕಾರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಏ.20 ರಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ.21 ರಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನಂದಿಧ್ವಜಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏ.22 ರಂದು ಹೆಡೆ ನಂದಿಧ್ವಜದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಗಟೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುರಕೋಟೆ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ಖೂಬಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ ನಾಗರಾಳೆ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಬಾಲಿಕಿಲೆ, ಸುನಿಲ ರಾಯವಾಡೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಕೋರಕೆ, ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಮಾಮಾ, ಈರಣ್ಣ ಹಲಶೆಟ್ಟೆ, ಬದ್ರಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೊದಲೂರೆ, ಬಸವರಾಜ ತೊಂಡಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಿರಡೆ, ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಹೊಳಕುಂದೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊಳಕುಂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು..</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>