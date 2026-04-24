ಬಸವೇಶ್ವರರ ಸಂಭ್ರಮದ ರಥೋತ್ಸವ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಇಲ್ಲಿನ ತೇರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಯ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಮಾರೋಪ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಗುರುವಾರ ನೆರವೆರಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖೂಬಾ ಅವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಡೆ ನಂದಿಧ್ವಜಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಗಟೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ ದುರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಶರಣ ನುಲಿ ಚಂದಯ್ಯನವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹೆಡೆ ನಂದಿಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಂದಿಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು, ವಾದ್ಯಮೇಳದವರು, ಭಜನಾ ತಂಡದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೇರು ಮೈದಾನ ತಲುಪಿದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೇರು ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತೇರು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ... ಎಂದು ಜಯಘೋಷ ಕೂಗಿದರು. ತೇರಿನ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಮಾರೋಪ ಮತ್ತು ಮದ್ದು ಸುಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>