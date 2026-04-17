ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಭರವಸೆ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: 'ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋರಖಂಡಿಯ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಜಿ.ಮುಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೇತವನ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರು ಮತ್ತು ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಘಟನೆ, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಲಸೂರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಾನಂದ ಮೇತ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಅರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ, ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನರಸಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಗದ್ಲೇಗಾಂವ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಫುಲೆ ಅವರು ಬರೀ ಮಾತನಾಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸತ್ಯಶೋಧಕರಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದಿಲೀಪ ಕಾಂಬಳೆ, ಮಾರುತಿ ಶಿಂಧೆ, ಸತೀಶಕುಮಾರ ಸೋನಕಾಂಬಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಸಮ್ಯಕ್ ರಾಮಜಿ, ಮನಸ್ವಿ ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ, ಕುನಾಲ್ ಪಂಡಿತ್, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸುರೇಶ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಾಹುಲ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಕಾಸ, ರೂಪಾಲಿ ದಶರಥ, ಧಮ್ಮಶೀಲಾ ರೂಪಚಂದ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಸೋನಕಾಂಬಳೆ, ಅರವಿಂದ, ಅನಿಲ ಕಾಂಬಳೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ, ಶೈಲೇಂದ್ರ, ದಶರಥ ರಾಮಾ, ನರಸಿಂಗರಾವ್, ಸಂದೀಪಾನ, ಸುಭಾಷ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-33-796729478