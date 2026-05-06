‘ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಾಧನೆ ಅಮೋಘ’

<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ‘ಲಿಂ.ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು. ಹಾರಕೂಡನ್ನು ಸುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬೆಲ್ದಾಳ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಿರುವ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಯಣದ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂ.ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಕೂಡ ಎನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸರಳ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನ ಇಂದಿನ ಶರಣ, ಸಂತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಠದ ಇಂದಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಬಸವ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಅಂಬಾರಾಯ ಉಗಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಶೇಖರ ಹೊಗತಾಪುರೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಂಗೋಳಗೆ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಜನವಾಡಾ, ರಾಜಕುಮಾರ ದೇಗಾಂವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ತಿಕಸ್ವಾಮಿ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಸುಂಠಾಣ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-33-1087394364</p>