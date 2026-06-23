ಹಾರಕೂಡಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾವಿರ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ

<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರ ಕೂಡದ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ತುಲಾಭಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನದಂದು ವಿವಿಧ ಭಕ್ತರಿಂದ 998ನೇ, 999ನೇ, 1000ನೇ, 1001ನೇ, 1002ನೇ ತುಲಾಭಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಾವಿರ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವುದು, ಹಾರಕೂಡ ಮಠಾಧೀಶರ ಮೇಲಿನ ಅಚಲವಾದ ಗುರುಭಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತುಲಾಭಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಯ ಹಣವನ್ನು ಬಡ, ದೀನ–ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬಿಕಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಶೋಭಾವತಿ ಆನಂದರಾವ್, ಶಾರದಾ ವೀರಣ್ಣ, ಸ್ವಪ್ನಾ ರಾಕೇಶ, ಮಾಣಿಕಬಾಯಿ ಮೆಂತೆ ಇವರು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ದೇಗಾಂವ, ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೈದಾಪುರೆ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಆನಂದರಾವ ಝಳಕೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ದೇಗಾಂವ, ವೀರಣ್ಣ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಕೇಶ ಮಿಣಜಗಿ ರುಕ್ಮಾಪುರ, ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಕಲಬುರಗಿ, ಎಸ್.ಎಂ.ಭಕ್ತಕುಂಬಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ತಿಕಸ್ವಾಮಿ ಯಲದುಗುಂಡಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-33-356340703</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>