‘ಇಲ್ಲದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬದು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿ’

<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಇಲ್ಲದವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಾರಕೂಡ, ಗದ್ಲೇಗಾಂವ, ಹತ್ಯಾಳ, ಶಿರಗಾಪುರ, ಹತ್ಯಾಳತಾಂಡಾ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಬದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಬೋಗಸ್ ಬಿಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2024 ಮತ್ತು 2025 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ಜನರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೊಲವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಫುಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಯೋಜಕ ದತ್ತು ಸುಂಠಾಣೆ, ಮಕಬುಲಸಾಬ್, ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ, ದಿಲೀಪ ಶಿರೋಳೆ, ಸಚಿನ ಕಾಂಬಳೆ, ಮಹಾದೇವ ಗಾಯಕವಾಡ, ರವಿ ಉದಾತೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ಗುಡ್ಡೆ, ಸಾಗರ ಯಮ್ಹಾನ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಲಂಗಡೆ, ಮಾರುತಿ ಮೆಕಾಲೆ, ರಾಹುಲ್ ವಾಘಮಾರೆ, ಚಂದ್ರಶೀಲ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-33-972643185</p>