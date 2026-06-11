ವಿರೋಧಿಸುವ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೂ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ

<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ‘ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದಾಗ ವಾದ-ವಿವಾದ ಸಹಜ. ಆದರೂ, ವಿರೋಧಿಸುವವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಇತರೆ ಮಠಾಧೀಶರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ತಡೋಳಾ ರಾಜೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸೀತಾ ಕಾಲೊನಿ ಜೀಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಬೃಹತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲೇ ಸಮಾಪ್ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದ್ದರಿಂದ ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದು. ಬಸವಣ್ಣನವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳ 770 ಅಮರಗಣಂಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ 300 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಠಾಧೀಶರು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಸಮಾಜ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರ ₹700 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಬರೀ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವಾಗದೆ ಜೀವಂತಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಚರ್ಚೆ, ಚಿಂತನೆ, ಅವಲೋಕನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾದ-ವಿವಾದ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಂದಾಗ ಅವರೊಬ್ಬರದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅನ್ಯರು ಏನಾದರೂ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಜಗಳವಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯದೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಂಡುರೆಡ್ಡಿ ಕಮಲಾಪುರೆ, ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಅಭಿನವ ಘನಲಿಂಗ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಮುಚಳಂಬ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಜೇಶ್ವರ ಘನಲಿಂಗ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಬಜರಂಗದಳ ಸಂಚಾಲಕ ರವಿ ನಾವದ್ಗೇಕರ್, ಶ್ರೀಮದ್ವೀರಶೈವ ಸದ್ಬೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜಸ್ವಾಮಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಗುದಗೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-33-189133855</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>