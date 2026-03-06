ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ; ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ: ಶಾಸಕ

<p><strong>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ:</strong> ‘ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೆರೆದು ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ವಿನಾಕಾರಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗುವುದು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಕಾನೂನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಹಟಹಿಡಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಕೈವಾಡವಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರು ಜನ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಠಾಣೆ ಎದುರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಎಎಸ್ಐ ಮುಕ್ತಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ 49 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಜರುಗುತ್ತಿವೆ. ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಅಪಘಾತವಾದರೂ ನೂರಾರು ಜನ ನೆರೆದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೀಗೆ ಜನಜಂಗುಳಿ ನೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವರು ಬೇಕೆಂತಲೇ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಏನಾಗಿತ್ತು?:</strong> ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೈಯದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರು ಮಾ.3 ರಂದು ಸಂಜೆ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಕಾರಣ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 6 ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು ವಿನಾಕಾರಣ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆಗೂ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಜನಜಂಗುಳಿ ನೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p> <strong>ಜೈಶ್ರೀರಾಮ ಕೂಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಸಲಗರ</strong> </p><p>‘ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಇಬ್ಬರು ‘ಜೈಶ್ರೀರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲು ನಮಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಲವಂತಪಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಐವರ ಬಂಧನ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ: ಎಸ್ಪಿ</strong> </p><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ ಗುಂಟಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಆರು ಜನರು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಲು ಹೋಗಿದಕ್ಕೆ ವಾದ–ಪ್ರತಿವಾದ ನಡೆದು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕೋಮು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗದ್ದಲ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವದಂತಿ ಹರಡಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ ಕದಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಜಾಲತಾಣದವರ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>