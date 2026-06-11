ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ತಗ್ಗುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ,ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಗ್ಗುಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರಿಲ್ಲ. ಓವರಲೋಡ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಹದಗೆಡುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಕೆಸರು ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಕೆರೆಯ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದಾದರೂ ಸೂಕ್ತ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಆಳದ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೆಳಭಾಗದ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೆಲಸಮ ಆಗುತ್ತದೋ ಎಂಬಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮುಳ್ಳುಕಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ವಾಹನಗಳ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮುರಿದಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಜನರ ಕೂಗು ಸಂಬಂಧಿತರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸ ಎಂದು ನಗರಸಭೆಯವರು ಹೇಳಿದರೆ, ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಂದು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಗೌರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಟೆ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಗ್ಗುಗುಂಡಿಗಳಿವೆ. ಖಂಡಾಳ, ಗುತ್ತಿ, ಮಿರಖಲದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಇದರ ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿತರಿಗೆ ಮನವಿಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜ್ಞಾನೋಬಾ ನಿಟ್ಟೂರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾರಾಯಣಪುರ- ರಾಜೋಳಾ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ದಿಂದ ಕಿಟ್ಟಾವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಖಂಡಿಕೇರಿವಾಡಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮಾರುತಿ ಫುಲೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಟಗೇರಾ- ಹತ್ತರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ ಈಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮತೀರ್ಥವರೆಗಿನ ಕೆಲಸವೂ ತಕ್ಷಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಡ್ಯಾಪಾಳಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಜಾನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಳರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾದರೂ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬ ಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಸಂಭಾಜಿ ಜಗತಾಪ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ನಾಗಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಿವಪುರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಶಿವಕುಮಾರ ಬುದ್ರೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ</span></div>.<div><blockquote>ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ರಾಸ್ದಿಂದ ಹಿರೇಮಠ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕ್ರಾಸ್ದಿಂದ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹6 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ</span></div>.<h2>‘ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಹರಡಿರುವುದು ಸರಿಯೇ?’</h2>.<p>ನಗರದ ಹರಳಯ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ತ್ರಿಪುರಾಂತದೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆಡೆ ಈಚೆಗೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಹರಡಿ ತಗ್ಗುಗುಂಡಿ ತುಂಬಲಾಗಿದ್ದು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಸರು ಉಂಟಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಕೋಟೆಯಿಂದ ಗೌರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಗುಂಡಿ ತುಂಬಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ತಗ್ಗುಗುಂಡಿ ಭರ್ತಿ ಕೆಲಸವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260611-33-2003289776</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>