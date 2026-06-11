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ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ತಗ್ಗುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ,ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಮಾಣಿಕ ಆರ್ ಭುರೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 8:17 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 8:17 IST
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ನಾಗಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಿವಪುರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಶಿವಕುಮಾರ ಬುದ್ರೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ
ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಹಿರೇಮಠ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹6 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ.
ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ
RainprotestBidarroad

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