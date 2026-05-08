ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ

<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗುರುವಾರ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಒಣಗಿದ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಲಿದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 6 ರಂದು `ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೀವ ಬಣಕಾರ್ ಸಹ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನಗರದ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಮೌನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಲಿದ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆ ಕಡಿದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿವಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇತರೆಡೆ ಇರುವ ಮರಗಳ ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-33-1105861265</p>