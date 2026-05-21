‘ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ’

<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ‘ನಗರದ 108 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಎದುರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದು ಬಿರಾದಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಸವ ಮಹಾಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಲಾಯಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಸವಾನುಯಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲವೇ?, ಸಂಘವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಬಸವಭಕ್ತರೇ. ಸಂಘ ಜಾತಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಏಕತೆ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬಾಳುವ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ತಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಗ್ರಂಥ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾರೂ ಏನೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೂಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ. ಈ ರೀತಿ ವಿವಾದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಯತ್ನ ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-33-1232052520</p>