‘ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ’

<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ‘ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವಿಜಯಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಕಲ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಗರದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ ಎನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ ಭೂಸಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಯೋಧರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಎನಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ ಸಂಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಭೂಷಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನರಸಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಗದ್ಲೇಗಾಂವ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಜಿ ಅವರಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ತಾತೇರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ನೆರವೆರಿಸಿದರು. ಅಂಗದರಾವ್ ಜಗತಾಪ, ದತ್ತಾತ್ರಿ ಧುಳೆ ಪಾಟೀಲ, ಸತೀಶಕುಮಾರ ಮುಳೆ, ವಿ.ಟಿ.ಶಿಂಧೆ, ಶಂಕರರಾವ್ ನಾಗದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಟೀಲ, ನೀಲಕಂಠ ರಾಠೋಡ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮುಳೆ, ದೀಪಕ ಗಾಯಕವಾಡ, ಬಾಲಾಜಿ ಚಂಡಕಾಪುರೆ, ತಾತೇರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ, ಸಂಜೀವ ಗಾಯಕವಾಡ, ರಾಜೀವ ಭೋಸ್ಲೆ, ಸೂರಜ್ ಪಾಟೀಲ, ಈಶ್ವರ ಸೋನಾರ, ಸಂಭಾಜಿ ಜಗತಾಪ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಔರಾದ್: ‘ಶೌರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ. ಅವರು ಜ್ಞಾನ, ಶೌರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮರಾಠಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಮರಾಠಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಶಿವಾಜಿರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಮರಾಠಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಮಾಜದ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಧೊಂಡಿಬಾ ನರೋಟೆ, ಪ್ರವೀಣ ಕಾರಬಾರಿ, ವೆಂಕಟರಾವ ನೇಳಗೆ, ಕಮಲಾಕರ ಗುರೂಜಿ, ಕೇರಬಾ ಪವಾರ, ಚೇತನ ಕಪ್ಪಿಕೇರೆ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಜಾಧವ, ಮಾಧವ ಮಾಳಕಾರಿ, ಕೇಶವ ಪವಾರ, ರಾಮರಾವ ಪಾಟೀಲ, ರಾಮರಾವ ಜಾಧವ, ಶಿವರಾಜ ಜುಲಾಂಡೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಲ್ಮಾಜೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಅಲ್ಮಾಜೆ, ಶಿವರಾಜ ಅಲ್ಮಾಜೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಾಧವ, ಭರತ ಕದಂ, ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ದಾಪೂರೆ, ರಂಜಿತ ಶಿಂಧೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-33-1290754928</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>