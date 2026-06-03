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ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತಿಮ, ಸೋಯಾ ಅವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಕೊಹಿನೂರನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಇನ್ನುವರೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಇಲ್ಲ
ಮಾಣಿಕ ಆರ್.ಭುರೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 7:10 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 7:10 IST
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ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು
ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಗೌತಮ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರೈತರು ಸೋಯಾ ಅವರೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರಶಾಂತ ಲಕಮಾಜಿ ಕೊಹಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ
Bidar
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