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ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ| ಭೇದಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ‘ಬಸವಶಕ್ತಿ’ ತೋರಿಸಿ: ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 16:05 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 16:05 IST
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ರಂಭಾಪುರಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ದಸರಾ ದರ್ಬಾರದಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಇಂಥ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸಬೇಕಿದೆ.
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ಮೈಮೇಲಿನಿಂದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಒಯ್ದರೂ ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದ ಕಲ್ಯಾಣದ ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
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ಶರಣತತ್ವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ದು 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶರಣೆಯರು ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು.
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ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಣಾಚಾರ ತತ್ವವೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗಲೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಕನೇರಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಈ ತತ್ವ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ.
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ಆ ಕಡೆಯೂ ಈ ಕಡೆಯೂ ಇರುವವರಿಂದಲೇ ಕನೇರಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಒಳಗಿನ ಹಿತಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೂರ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
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ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮಾಜದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ?
ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹುಗ್ಗೆಪಾಟೀಲ,‌ ಚಿಂತಕ
ಬಸವತತ್ವ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬರುತ್ತೇವೆ.
ಅವಿನಾಶ ಭೂಶಿಕರ್, ಮುಖಂಡ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
BidarBasavanna

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