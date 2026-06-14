ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ| ಭೇದಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ‘ಬಸವಶಕ್ತಿ’ ತೋರಿಸಿ: ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು

<p><strong>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> `ಭೇದಭಾವ ಮತ್ತು ವೈಮನಸ್ಸು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 28 ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರಿ `ಬಸವಶಕ್ತಿ' ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.</p><p>ನಗರದ ಬಸವ ಮಹಾಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>`ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿದರೆ ನಾವೂ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಬಸವತತ್ವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಾರಂಭ ಇದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಚನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆರ್ಥೈಸುವ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳಿನ ಸರದಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟಿರುವ ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p><p>`ಕನೇರಿ ಮಠ ಬಸವತತ್ವದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶರಣರ ಮಠವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಸವತತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಠದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮಹಾನುಭಾವರ ನೂರಾರು ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಇತರೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಸವತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ವರ್ತಿಸುವ ಈ ಸ್ವಾಮೀಯ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿತು' ಎಂದರು.</p><p>`ಸಮಾವೇಶ ತಡೆಯುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹೋರಾಟದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಕನೇರಿ ಮಠವನ್ನು ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಠವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬಸವಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನವಿಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಧನ್ನೂರ ಮಾತನಾಡಿ, `ಬಸವತತ್ವದ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಬಸವ ತಾಲಿಬಾನಿ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುವ ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಾವೇಶ ತಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಸಮಾವೇಶ ಎಂಬುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿದರೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p><p>ಶರಣ ಹರಳಯ್ಯ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಕ್ಕ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ, ಗುಣತೀರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಮನೆಯ ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೇಲೂರು ಉರಿಲಿಂಗ ಪದ್ದಿ ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗೋರಟಾ ಪ್ರಭುದೇವರು, ಚಿತ್ರಮ್ಮತಾಯಿ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅರಿವು ಪೀಠದ ರತ್ನಾಕಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವರಾಜ ಬುಳ್ಳಾ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹುಗ್ಗೆಪಾಟೀಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಶಿವಪುರ, ಬಸವಕೇಂದ್ರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಕೊಳಕೂರ್, ಹುಲಸೂರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಶ ಖಂಡಾಳೆ, ದತ್ತಾತ್ರಿ ಬಾಂದೇಕರ್, ಬಸವರಾಜ ಬಾಲಿಕಿಲೆ, ಬಸವರಾಜ ತೊಂಡಾರೆ, ಸುಧೀರ ಕಾಡಾದಿ, ಆರ್.ಜಿ.ಶೆಟಗಾರ್, ಸಂಗಮೇಶ ತೊಗರಖೇಡೆ, ಸುಮಿತ್ರಾ ದಾವಣಗಾವೆ, ವಿದ್ಯಾವತಿ ಬಲ್ಲೂರು, ಅಶೋಕ ಶಂಭು, ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಂಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಭಾಲ್ಕಿ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು, ಬಸವಮಹಾಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿಯ ಅನೇಕ ಬಸವಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ರಂಭಾಪುರಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ದಸರಾ ದರ್ಬಾರದಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಇಂಥ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸಬೇಕಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ</span></div>.<div><blockquote>ಮೈಮೇಲಿನಿಂದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಒಯ್ದರೂ ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದ ಕಲ್ಯಾಣದ ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.</blockquote><span class="attribution">ಬಸವರಾಜ ಧನ್ನೂರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ</span></div>.<div><blockquote>ಶರಣತತ್ವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ದು 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶರಣೆಯರು ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಅಕ್ಕ, ಶರಣ ಹರಳಯ್ಯ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷೆ</span></div>.<div><blockquote>ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಣಾಚಾರ ತತ್ವವೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗಲೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಕನೇರಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಈ ತತ್ವ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಮನೆ ಗುಣತೀರ್ಥ</span></div>.<div><blockquote>ಆ ಕಡೆಯೂ ಈ ಕಡೆಯೂ ಇರುವವರಿಂದಲೇ ಕನೇರಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಒಳಗಿನ ಹಿತಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೂರ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೇಲೂರು ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಮಠ</span></div>.<div><blockquote>ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮಾಜದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ?</blockquote><span class="attribution">ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹುಗ್ಗೆಪಾಟೀಲ, ಚಿಂತಕ</span></div>.<div><blockquote>ಬಸವತತ್ವ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬರುತ್ತೇವೆ.</blockquote><span class="attribution">ಅವಿನಾಶ ಭೂಶಿಕರ್, ಮುಖಂಡ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ</span></div>.<p><strong>ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥಳದ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ</strong></p><p>ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸಮಾವೇಶದ ಸ್ಥಳದ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ನಿಜವಿದ್ದರೂ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸಮಾವೇಶದ ಬದಲಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬಾಲಿಕಿಲೆ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ತೊಂಡಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a 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