ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆಡೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೂ ಸಂಬಂಧಿತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಗಿಡಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸಹ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಾದಾಗ ಗಿಡಗಳ ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ, ನಗರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಟೊಳ್ಳು ಹಾಗೂ ರಭಸದ ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುವ ಮರಗಳೇ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಿಮೆಂಟ್, ಡಾಂಬರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನೆಲದೊಳಗೆ ನೀರು ಇಳಿಯದೆ ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸಹ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಯೇ ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತ್ರಿಪುರಾಂತದ ಮಡಿವಾಳ ಚೌಕ್, ಗುರುಭವನದ ಎದುರಲ್ಲಿ, ಶಿವಪುರ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಣಗಿವೆ. ಶರಣ ಹರಳಯ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಚಾಚಿವೆ. ಒಣಗಿರುವನ್ನು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಲಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅನುಕೂಲತೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>