ಗವಿಮಠಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ದಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: 'ಘನಲಿಂಗ ರುದ್ರಮುನಿಯವರ ಗವಿಮಠ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಕ್ಕದ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಕೆರೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೇಲುವ ಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖೂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆಯ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾನು ಶಾಸಕನಿದ್ದಾಗ ₹50 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಭಾಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು ₹20 ಲಕ್ಷ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಗವಿಮಠವು ರಂಭಾಪುರಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯ ಮಠವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಘನಲಿಂಗ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಗುರುಗಳಿದ್ದು ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಭಿನವ ಘನಲಿಂಗ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಠವು ಪುರಾತನವಾದುದು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶೀಲವಂತ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಯಾ ಮಠಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇಯಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶರಣರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಶರಣದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಫಜಲಪುರ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಜಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಅಚಲೇರಿ ಸೂತ್ರೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಸಿದ್ಧರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವಿಜಯಸಿಂಗ್, ಕಾಡಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬು ಹೊನ್ನಾನಾಯಕ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಲಗೂಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಕನಕ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರದೀಪ ವಾತಡೆ, ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಬಸವಂತಪ್ಪ ಲವಾರೆ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಮುರುಡೆ, ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>